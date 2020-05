Vechten om ruimte op de Markt in Boxtel

BOXTEL - Het wringt op de Markt in Boxtel door het nieuwe normaal. Om het iedereen op anderhalve meter naar de zin te kunnen maken is een aantal maatregelen nodig.

Veel mensen snakken er naar. Naar weer meer vrijheden en ruimte. Ook al moet dat op anderhalve meter van elkaar vanwege het coronavirus. Op sommige plaatsen wordt het daarom passen en meten, zoals op de Markt in Boxtel. Waar de horeca voor de terrassen een aantal vierkante meters extra ‘claimt’, maar waar bijvoorbeeld ook de weekmarkt best wat meer ruimte kan gebruiken om binnen de nieuwe regels te kunnen functioneren. En komen dan de viskramen toch niet te dicht bij de terrasstoelen, zodat de bezoekers tijdens het nuttigen van het zo gewenste drankje pardoes in de vislucht bivakkeren.

,,We zijn in gesprek om te kijken hoe we als straks de regels versoepelen, de zaak het beste kunnen aanpakken”, aldus burgemeester Ronald van Meygaarden. Het gemeentebestuur is, zegt hij, uiteraard bereid mee te denken over ruimere mogelijkheden. ,,Als je evenveel terrasstoelen wil neerzetten, heb je twee keer zo veel ruimte nodig. Dat gaan we proberen te regelen. Zoals je ook moet denken aan fatsoenlijke toegangspaden en uitgangen. Dat het daar niet gaat botsen. Met de horeca en ook Boxtel Vooruit studeren we op de mogelijkheden.”

‘Plastic niet aan de orde’

Eén vrees, die horecaondernemers hadden, neemt Van Meygaarden op voorhand weg. ,,Er mag ook op de ruimere terrassen in glaswerk geschonken worden. Tijdens evenementen ben ik voorstander van plastic, maar dat is nu niet aan de orde.”

Het helemaal afsluiten van de Markt is een van de opties. ,,Dat is op het oog natuurlijk de mooiste oplossing. Maar stuit weer op verzet van andere ondernemers die menen voor hun zaken juist afhankelijk te zijn van een goed bereikbare Markt en de parkeerplaatsen. Dat zullen we dus moeten afwegen. Waarbij ik ook nog te maken heb met de richtlijnen die de Veiligheidsregio hanteert.”

Weekmarkt