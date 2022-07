Vechtpartij in woning op industrieterrein in Schijndel

Lintje voor duizend­poot Ton Zandbergen

SCHIJNDEL - Ton Zandbergen is tijdens de jaarlijkse Vrijwilligersdag van SV Avanti '31 in Schijndel onderscheiden met de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden uitgereikt door burgemeester Kees van Rooij.

4 juli