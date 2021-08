Vechtpartij op kermis Liempde, attracties moeten eerder sluiten

Meneer Anton nam liever anders afscheid van zijn school in Schijndel

23 juli SCHIJNDEL - Leerkracht Anton Hellings nam vrijdag op de laatste schooldag afscheid van de kinderen op Icarus in Schijndel. Dat moest hij noodgedwongen via beeldbellen doen, want hij ligt in het ziekenhuis. ,,1, 2, 3, Beterschap meneer Anton!”, roept een vol schoolplein.