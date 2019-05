Veehouders zijn 'lastercampagnes' zat na Boxtel: 'Ronduit schandalig wat er gebeurt’

Woede bij CDA na 'bizarre avond' in Boxtel: 'Honderden idioten in je huis, vreselijk voor de boer’

13 mei BOXTEL - ,,Zijn we al zo ver afgegleden in Nederland, dat we dit soort bizarre en asociale acties maar tolereren?” Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA) komt superlatieven tekort om de ruim tien uur durende bezetting van de varkensfokkerij in Boxtel te omschrijven. Geurts was in het bijzijn van de varkensboer die zijn huis bestormd zag worden door tweehonderd activisten. ,,Een vreselijke avond voor hem en zijn gezin.”