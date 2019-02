Veel klachten over bomen in Boxtel en Sint-Michielsgestel

Met het organiseren van twee ‘Bomencafés’ krijgen de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel een scala aan meningen te horen over het nieuwe bomenbeleid dat de twee gemeenten in samenspraak met de inwoners willen opzetten. Gisteren kwamen tientallen bomenliefhebbers en -tegenstanders in het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel bij elkaar om te praten over wat zij het liefst zien aan groen in hun woonomgeving, of juist liever niet.