Veel meer meldingen van grof geweld in Veghel en Schijndel, ‘Cijfers die je liever niet hebt’

Ze kennen hun pappenheimers, bij jongerencafé De Beurs en het City Theater in Schijndel. ,,Onze portiers weten precies welke jongeren of groepjes rotzooi kunnen schoppen", zegt horecabaas Arie van den Brand.



Voordat zijn horecazaken dicht moesten vanwege het coronavirus waren er in het laatste half jaar drie incidenten, die ontaardden in vechtpartijen. ,,Het zijn vaak dezelfde personen of groepjes. Die gasten houden we scherp in de gaten. Op een drukke avond hebben we vijf portiers rondlopen. En er hangen camera's binnen.”