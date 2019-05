Veel op- en aanmerkingen tijdens informatiebijeenkomst hoogfrequent spoor Boxtel

Liesbeth van Esch, woonachtig in Tongeren, was kritisch. ,,Ik snap echt wel dat er wat moet gebeuren. Leg de Verbindingsweg Ladonk Kapelweg aan, verbreed de Keulsebaan, maar laat de dubbele overweg in stand. Daar wordt het dan vanzelf veel rustiger. Als deze plannen doorgaan, kan ik beter in Haaren boodschappen gaan doen.’’ Van Esch was evenmin te spreken over de trap die vanaf Tongeren de fietstunnel in gaat, waarbij mensen hun fiets via een geul naast de trap moeten verplaatsen. ,,Met een scootmobiel kun je er dus niet langs.’’



Projectleider Ludwig van Duren had wat kanttekeningen bij de trap. ,,We bouwen technische mogelijkheden in om van die trap later eventueel alsnog een helling te kunnen maken. Nu ontbreekt het nog aan financiële middelen en het is niet duidelijk of de noodzaak voor een helling erg groot is. Maar een helling zal nog heel lastig worden, want dan kruisen fietsers elkaar beneden met grote snelheid.’’