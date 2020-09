Veel schade door brand aan schutting in Schijndel.

Gestelaren zetten meer afval aan de straat in 2020: corona lijkt de ‘schuldige’

18 september SINT-MICHIELSGESTEL - Het moet allemaal minder, véél minder met het afval produceren. Maar het wil in Sint-Michielsgestel in 2020 niet lukken. Er staan zelfs vollere grijze containers aan de straat dan in 2019. Corona lijkt de oorzaak.