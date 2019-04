Veel schade op en rond Markt in Boxtel na waterballet: ‘Geen idee of we morgen open kunnen’

BOXTEL - Het grote waterlek op de Markt in Boxtel heeft dinsdagmiddag veel schade veroorzaakt. Op het terras van 't Hart van Boxtel, waar het gat ontstond. Maar vooral in de zaak van wijnhandel Van Uden, om de hoek aan de Kruisstraat.

Op dit laagste punt in de buurt heeft het water volgens eigenaresse Marie-José Felix zo’n zeven tot tien centimeter hoog gestaan. De schade in de drankenzaak is groot. ,,Je mag wel zeggen dat het gewoon een drama is.‘’

Van Uden is altijd gesloten op dinsdag. De overbuurman belde Felix met het nieuws van de gesprongen waterleiding. Bij het boren van een parasolgat op het terras van 't Hart is een hoofdwaterleiding geraakt. Duizenden liters water stroomden omhoog. 17 panden in de omgeving hebben zo'n 2,5 uur zonder water gezeten.

‘Tot onderaan de rekken’

Inmiddels is het lek gedicht en het water gezakt. Op moment van spreken wacht Felix nog op de verzekeringsexpert, dus de exacte schade is haar nog niet bekend. Maar ze kan een inschatting maken: veel spullen zijn nat. Zo erg dat ze twijfelt of de zaak woensdag wel open kan. ,,Het is een puinhoop. Er staat vanalles op de grond, dat is allemaal nat. Het water stond tot onderaan de rekken.‘’

Ook bij 't Hart is schade. Al beperkt dat zich tot het terras, waar een gat van twee bij twee meter groot is geslagen. De put is zo'n anderhalve meter diep, schat bedrijfsleider Raymon Strik. ,,Er is veel zand omhoog gekomen. Maar het bedrijf dat de gaten voor ons boorde heeft zelf mensen gestuurd om het op te ruimen. Er wordt nu druk geschept en geveegd.‘’

Alsnog boren

Als de boel is opgeruimd en de stenen er weer in liggen, zal het bedrijf alsnog aan de slag moeten om de gaten te boren. ,,Die moeten er toch komen‘’, stelt Strik. ,,Mensen willen hier van de zomer toch lekker onder een parasol op het terras zitten.‘’