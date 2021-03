Veel sportclubs Meierijstad vrezen voor voortbestaan

School in Gestel gaat plat voor 38 huurwonin­gen

26 maart SINT-MICHIELSGESTEL - Het heeft even geduurd, maar de sloop van de voormalige basisschool De Touwladder in Sint-Michielsgestel is sinds deze week in volle gang. Op deze locatie aan de Irenestraat komen 38 sociale huurwoningen. De nieuwbouw start volgens planning begin 2022.