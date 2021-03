Veel transport voor zwaardere dijk Esch blijft buiten het dorp

ESCH - Na een paar jaar van voorbereidingen is de grote klus eindelijk begonnen bij de Essche Stroom in Esch. Waterschap De Dommel laat de dijk verhogen over een lengte van zeker 2,4 kilometer. Inwoners van Esch waren bang dat veel zwaar vrachtverkeer door de krappe straten van het dorp zou kachelen. Maar het is een geruststellende gedachte dat de aannemer Ploegam veel zand en klei via het water gaat vervoeren: de Essche Stroom.

PLoegam is deze week begonnen met de eerste werkzaamheden langs de Essche Stroom tussen Nergena ten zuiden van Esch en het spoor Boxtel-Den Bosch ter hoogte van de Runsdijk. Over een lengte van 2,4 kilometer wordt de dijk een kleine meter hoger gemaakt. Dat is nodig om door klimaatveranderingen en extreem weer de Esschenaren droge voeten te laten houden. De uitvoering van het werk moest onder meer een tijdje wachten op allerlei nieuwe regels rondom stikstof. Dat gaf vertraging. Maar nu is het werk echt begonnen.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm De Witte Brug bij Esch is al bijna klaar. Ploegam sluit de hoogte van de dijk aan op de brug die wat hoger gebouwd is dan de vorige brug. © jan zandee fotoburo bolsius

De aannemer is nu bezig met allerlei voorbereidend werk. Vlakbij de Buffelboerderij op Nergena liggen al honderden stalen rijplaten op het land richting de Essche Stroom. Op een aantal plekken naast de waterloop worden bomen en struiken gesnoeid of gekapt. Ook de slootkant achter de Kollenburg wordt vrij gemaakt van groen.

Broedseizoen vogels niet in de weg zitten

,,Hierover zijn al afspraken gemaakt met de bewoners. Ook ten zuiden van Esch worden bomen en struiken weggehaald. Een specialist (European Tree Worker) helpt mee zodat het snoeien goed gebeurt. Ecologen hebben tevoren bekeken of de bomen weg konden zonder schade toe te brengen aan fauna, zo vlak voor het broedseizoen van vogels”, zegt een woordvoerder van waterschap de Dommel.

Damwanden niet getrild

Buiten het dorp is voldoende plek om de dijken met zand en klei op te hogen met een extra meter. Maar vanaf de stuw tot voorbij de brug aan de Haarenseweg is aan de dorpse kant weinig ruimte. Hier wordt met damwanden gewerkt. Die worden niet in de bodem getrild, zoals wel gebruikelijk is. Dat zou schade aan de woningen kunnen veroorzaken. Dus wordt hier gekozen voor een andere techniek zodat de damwanden in de grond ‘geduwd’ worden zonder trillingen.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm De Essche Stroom bij Sint-Michielsgestel. In de winter mag de rivier hier lekker buiten de oevers treden. © Domien van der Meijden

Het is een geruststellende gedachte dat veel vervoer van zware vrachtwagens met zand en klei niet door de smalle straten van het dorp komen rijden. Daar waren tijdens informatieavonden in dorpshuis de Es (voordat de corona uitbrak) nog veel vragen over. Ploegam gaat ter hoogte van de Runsdijk zand en klei over het water van de Essche Stroom naar de dijk brengen. Aan de andere kant van Esch rijden vrachtwagens vanaf het buitengebied bij Nergena de weilanden in naar de Essche Stroom. Daar wordt zand en klei aangevoerd vanaf de N624 (Kapelweg).

Informatiepunt

Voor de bouwvak is vooral het werk ten zuiden van Esch in uitvoering. Na de bouwvak ten noorden van de Haarenseweg. Ploegam richt een informatiepunt in bij de Essche Boys, waar inwoners van Esch informatie kunnen krijgen over alle werkzaamheden. Dat informatiepunt is overigens alleen op afspraak open vanwege corona. Daarnaast heeft Ploegam een video gemaakt over het werk dat via de site esschestroom.nl te bekijken is.