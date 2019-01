Veel vernielingen in Gemonde met oud en nieuw

Een troosteloos lijstje van vernielingen in Gemonde. De buurt-app ‘Gemonde Veilig’ geeft aan dat het een onrustige jaarwisseling was in Gemonde.

Fiets in brand gestoken, kerstboom vernield

Elektrische buitenspiegels zijn duur

In onder meer de Akkerstraat werden buitenspiegels van auto’s gesloopt en autoruiten vernield. Een buurtbewoner van Kloosterzicht meldt: ,,Wij hadden kennissen op bezoek. Die hadden hier vlakbij de auto geparkeerd. Gelukkig bleef hun auto bespaard. Maar je zal maar terug bij je auto komen en zien dat een buitenspiegel eraf is gesloopt. Dat kost zeker nu met die elektrische buitenspiegels al snel honderden euro’s.”

Burgemeester Jan Pommer was onaangenaam verrast door de vernielingen in Gemonde. ,,Ik kreeg aanvankelijk door van de politie dat het rustig is geweest. Maar de politie pakt de zaak snel op. Vanavond is er al een gesprek met gedupeerden. Mijn advies is vooral aangifte doen.”