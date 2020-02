Veelzijdige Rien van Osch maakt de werkelijkheid magisch: ‘Kunst scheppen is mijn passie’

De 44 kunstwerken van Rien van Osch (62) die nog tot eind februari in gemeenschapshuis Litserborg in zijn woonplaats Den Dungen te zien zijn intrigeren stuk voor stuk. En roepen vragen op. Zijn het schilderijen of foto’s? Realistische beelden of heeft de kunstenaar zijn fantasie de vrije loop gelaten? De energieke Van Osch heeft plezier om die verwarring. Want zijn werk is het eigenlijk allebei. Niet voor niets is hij een fervent aanhanger van het magisch realisme.

,,Een foto is het uitgangspunt. Daar ga ik digitaal mee aan de slag. Soms combineer ik elementen uit verschillende foto’s in een nieuw beeld; ik heb er vele, vele tienduizenden. Andere keren ga ik met één foto aan de slag. Uren, dagen, desnoods weken lang. Met de computer bewerk ik ze. Nee, niet photoshoppen. Ik schilder en airbrush, maar dan digitaal. Totdat ik de beleving benader die ik had toen ik de foto maakte. Er moet een verhaal ontstaan.”

Quote Ik lag te fotografe­ren in een weiland in Toscane en hoorde rond mijn oren een hommel zoemen, maar ik kreeg het beestje niet op foto. Daarom heb ik er achteraf een hommel in gemonteerd die ik eerder ergens anders had gefotogra­feerd Rien van Osch, Kunstenaar

Daardoor kan een liefelijke cottage in Schotland er uitzien als een horrorhuis?

,,Precies. Dat was mijn beleving toen ik dat huis op een heuvel zag. Met uiteraard een schep fantasie erbij.”

Waarom voegt u soms elementen van verschillende foto’s samen?

,,Om precies het beeld te bereiken dat ik wil hebben, dat al in mijn hoofd zit. Ik lag te fotograferen in een weiland in Toscane en hoorde rond mijn oren een hommel zoemen, maar ik kreeg het beestje niet op foto. Daarom heb ik er achteraf een hommel in gemonteerd die ik eerder ergens anders had gefotografeerd.”

Uw werkwijze lijkt een uiterst bewerkelijk proces.

,,Monnikenwerk! Sommige werken bestaan uit wel 150 lagen. Is het een landschap, dan heb ik bijvoorbeeld elk grassprietje bewerkt, elke boom, struik, steen, elk wolkje. Maar ik geniet ervan. Kunst scheppen is mijn passie. Dat doe ik elke dag. Zeven dagen per week.”

Quote Kunst scheppen is mijn passie. Dat doe ik elke dag. Zeven dagen per week Rien van Osch

Waar vindt u inspiratie?

,,In de natuur en dan vooral in ruige landschappen. Onder meer in Schotland. Maar ook in middeleeuwse stadjes in Italië, in ruïnes, de schoonheid van vergankelijkheid. Maar boven alles in het magisch realisme en de schilders en schrijvers uit die kunststroming. Ik hou verder van sprookjes, van de boeken van Stephen King en die van Tolkien. Maar ook van de Harry Potter-films. Als het maar fantasierijk is. Waarom het magisch realisme me zo aanspreekt? Geen flauw idee! Als kind werd ik er al door gegrepen en dat is nooit meer veranderd.”

Is dat een vlucht uit de alledaagsheid van ons bestaan?

,,Nee hoor. Het is niet zo dat ik niks op heb met de huidige samenleving. Mijn werk is geen kritiek op hoe de wereld nu in elkaar steekt. Ik hou gewoon van fantasie, van verhalen waarin alles mogelijk is.”

,,Ik geef met plezier gitaarles en Engelse conversatieles. Ik geniet van mijn gezin, de kleinkinderen, van de natuur, van dieren. Ik sta met twee benen in de wereld. Maar toch: in mijn werk schep ik liefst een andere, magische wereld.”

Quote Mijn werk is geen kritiek op hoe de wereld nu in elkaar steekt Rien van Osch

Vorig jaar had u een succesvolle expositie in Kasteel Nemelaer in Haaren waarop tal van werken verkocht zijn. Nu een in uw eigen Den Dungen. Maar uw eerste expositie is dertig jaar geleden. Vanwaar die lange periode van stilte?

,,Ik was lang te bescheiden. Anderen promoten en stimuleren om naar buiten te treden, kost me geen enkele moeite. Maar mezelf op de voorgrond zetten, dat was een ander verhaal. Niet omdat ik twijfelde over mijn werk of kwaliteiten. Ik was gewoon gelukkig door voor mezelf kunst te scheppen. Maar de vele positieve reacties die ik kreeg in Haaren en nu en de verkopen, maken het extra leuk.”

Is de bescheiden prijs die u voor uw werk vraagt wel in verhouding tot de hoeveelheid werk die er in steekt?

,,Absoluut niet. Maar dat hoeft ook niet. Ik hoef er niet van te leven. Ik wil dat mijn kunst voor iedereen toegankelijk én betaalbaar is. Daarom werk ik ook in verschillende stijlen en maak ik bijvoorbeeld ook kunstwerken van dierenfoto’s. Ook die geef ik iets extra’s mee. Zodat een Schotse hooglander een dier uit de ijstijd lijkt. Het moet wel de fantasie prikkelen tenslotte...”

Quote Het mooiste is het als een werk mensen inspireert tot een eigen verhaal Rien van Osch

U bent vaak bij uw expositie in Litserborg te vinden en geeft met verve een toelichting over de achtergrond van een beeld. Is het nodig om die kennis te hebben om van de werken te kunnen genieten?

,,Nee hoor. Ik vertel gewoon graag over mijn werk. Maar uiteindelijk moet het beeld voor zich spreken, een verhaal vertellen. En dan is het niet belangrijk dat mensen mijn beleving voelen. Het mooiste is het als een werk hen inspireert tot een eigen verhaal.”