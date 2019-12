Veghel de hoofdstad van Meierijstad? Geen denken aan!

,,Bij de fusie van Meierijstad werd besloten dat het gemeentehuis in Veghel kwam. Dat was voor nogal wat Schijndelaren en Rooienaren moeilijk te verkroppen. Als je straks ook nog het bestuurscentrum vanuit Sint-Oedenrode naar Veghel verplaatst, maak je van dit dorp zo'n beetje de hoofdstad van Meierijstad. Het idee alleen al getuigt van weinig gevoel voor wat er in deze samenleving leeft.”

Met deze woorden maakte raadslid Mirjam van Esch van oppositiepartij Hart donderdagavond in Sint-Oedenrode duidelijk dat zij absoluut niet zit te wachten op een onderzoek naar een mogelijke verhuizing van het raadhuis en de griffie naar Veghel. En daarin staat Hart zeker niet alleen, want vrijwel de volledige gemeenteraad vindt zo’n onderzoek overbodig.