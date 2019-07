Verbijstering over veranderen landbouwgrond in natuur

Verbijsterd is misschien het beste woord. De Liempdse agrariërs Mari van Genugten en Hans Verhoeven hoorden dat het gemeentebestuur van plan is van een stuk landbouwgrond aan de Vleutstraat pal achter hun bedrijven natuur te maken. Verbijsterd, want het gaat om het zoveelste perceel en zelfs ontdaan omdat het besluit het voortbestaan van hun ondernemingen kan bedreigen. Juist Verhoeven en Van Genugten behoren tot de weinige boeren die in hun zonen bedrijfsopvolgers hebben.

Het plan dat de woede van de Liempdenaren, met veehouderijen aan de Hamsestraat, heeft gewekt is onlangs door het college geaccordeerd. Het betekent dat een weiland van bijna een hectare, gemeentelijk eigendom, in beheer wordt gegeven van de natuurwerkgroep Liempde om er natuur van te maken. Een subsidie van het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant moet het financieel haalbaar maken. Het weiland ligt vlakbij een ander stuk dat al eerder van landbouwgrond is veranderd in natuur, de hooilanden. ,,Waartegen wij ons nog steeds verzetten", zegt Verhoeven. ,,Binnenkort wordt de zaak behandeld bij de bezwarencommissie."

Uitroken

Het nieuwe plan is de zoveelste klap in het gezicht van beide boeren. Zeker omdat Verhoeven het perceel een paar jaar geleden nog wilde kopen. Zijn bod (4 euro per meter) werd echter afgewezen. ,,Waarom hebben ze nu niet het fatsoen om er eerst met ons over te komen praten? Waarom op deze slinkse manier? Wij zijn niet tegen natuur, maar staan wel voor onze bedrijven. Door deze ontwikkeling aan onze achterdeur zullen wij in de toekomst te maken krijgen met belemmeringen die de bedrijfsvoering onmogelijk maken. Het lijkt op uitroken. Alsof agrariërs niet meer in een buitengebied thuis horen."

In Liempde is de afgelopen jaren veel landbouwgrond verdwenen. ,,Honderden hectare", weet Wim Jennissen, voorzitter van de ZLTO. ,,En nu weer. Gezonde bedrijven, met opvolgers, worden zo de nek omgedraaid. Dat kan niet. Bovendien, het ontwikkelingsfonds zou geen subsidie moeten geven voor grond buiten de ecologische hoofdstructuur. Dat gaat hier gebeuren."