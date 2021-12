Verblijfsverbod rond De Walnoot na overlast

Meierij­stad trekt portemon­nee voor aanpak stallen; plek maken voor woningbouw

OLLAND/SINT-OEDENRODE - De gemeente Meierijstad trekt 600.000 euro uit voor een proef rond de aanpak van stallen in twee stukken buitengebied. Het gaat om het Laar in Sint-Oedenrode en de Ollandseweg in Olland. Als het project succesvol verloopt, kan het zomaar een vervolg krijgen in andere delen van Meierijstad.

