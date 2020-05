Verbouwing Haarens dorpshuis lijkt in stroomversnelling te komen

Als er een goed plan ligt, krijgt Den Domp 1,5 miljoen euro van de gemeente om de verbouwing daadwerkelijk uit te voeren. Dat geld is al eerder toegezegd. ,,We verwachten dat de verbouwing nu in een stroomversnelling komt”, zegt bestuurslid Jacques Akerboom.

Dat plan van aanpak moet er binnen twee maanden liggen, zegt Akerboom, van de overkoepelende Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren (SGH).

Tering naar de nering

De verbouwing van Den Domp hangt al jaren boven de markt. Ook is in het verleden gekeken naar complete nieuwbouw of een verhuizing naar het gemeentehuis als dat leegkomt na de opsplitsing van de gemeente Haaren. Maar uiteindelijk is door SGH en gemeente toch gekozen voor verbouwing. Ook omdat er een beperkt budget beschikbaar is, die 1,5 miljoen euro. Eerder had het bestuur van Den Domp becijferd dat het dubbele nodig was om het gemeenschapshuis weer helemaal bij de tijd te brengen. Akerboom: ,,We zetten de tering naar de nering.”

Ambitie bijgesteld

Die hoge ambitie is dus al eerder bijgesteld. Den Domp hoopt nu door een samenwerking met het naastgelegen zorgcentrum Haarensteijn ook een eind te komen. Zo kunnen door van de keuken van Haarensteijn gebruik te maken de kosten flink gedrukt worden. Ook hoopt Den Domp nog andere financiers aan te trekken. Maar dat kan pas als er een duidelijk plan van aanpak voor de vernieuwing op tafel ligt.

Het bestuur van Den Domp wil dat plan samen met een architect maken. Het moet in ieder geval voorzien in het vernieuwen van allerlei technische installaties. Ook zou de grote zaal, die een jaar of vijftig oud is, moeten worden vervangen. Het gebouw moet verder ook energiezuiniger worden gemaakt.

Oude kleuterschool

Het voorste deel van de accommodatie blijft in ieder geval intact, dat is de oude kleuterschool - uit de negentiende eeuw - die naast het voormalige nonnenklooster stond, op de plek waar nu Haarensteijn staat. Tot voor de coronacrisis trok Den Domp ongeveer achthonderd bezoekers per week. Het is een echt gemeenschapshuis waar tal van verenigingen thuis zijn.