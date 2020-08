Verbouwing kerk Boxtel start nog dit jaar: ‘Het ligt er nu niet al te fraai bij’

BOXTEL - Het is niet bepaald een fraai gezicht hoe de monumentale Heilig Hartkerk in Boxtel op dit moment erbij staat. Daarin komt verandering. Nog dit jaar start eindelijk de verbouwing tot 21 koopwoningen.

De vraag stellen is hem ook beantwoorden. ,,Wanneer we willen beginnen? Liefst vandaag nog natuurlijk", zegt Melanie Huijberts, coördinator Sacre Coeur. Het verbouwplan van de Heilig Hartkerk in Boxtel moet leiden tot 21 woningen. Maar Huijberts en ook eigenaar Michel de Groot weten dat 'vandaag' wat snel is, zeker gezien de recente geschiedenis van het project, dat inmiddels een kleine vijf jaar loopt. Haar verwachting is wel dat nog dit jaar de verbouwing kan beginnen.

Grote belangstelling

De huidige stand van zaken is dat de gevraagde vergunning ter inzage ligt. Tot half september is er gelegenheid daartegen bezwaar te maken. Huijberts heeft er vertrouwen in dat het niet al te veel problemen zal opleveren. ,,Ondertussen zijn we bezig met inrichtingen van het officiële verkooptraject. Uit de voorinschrijvingen voor de woningen blijkt grote belangstelling." Wel wil de ontwikkelaar in ieder geval een aantal handtekeningen op het koopcontract alvorens de bouw daadwerkelijk zal starten. ,,Altijd even spannend, maar het zal geen probleem zijn en dus kunnen we dit jaar beginnen."

Ergernissen

Het is ook tijd, vindt Huijberts. ,,Want inderdaad, het ligt er nu niet al te fraai bij. Het is ook niet goed voor de staat van de kerk , die nu al weer jaren leegstaat." Ze wijst daarbij wel op het moeizame traject dat is doorlopen. ,,Toen we eraan begonnen, hadden we niet verwacht dat het zo lang zou duren. Dat heeft ook gezorgd voor ergernissen en botsingen hier en daar."

Inmiddels is het duo er met iedereen wel uit. Met de gemeente, met de monumentencommissie en ook met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, die zich veel bemoeide met de verbouwing van het rijksmonument uit 1901. De kerk werd in 2015 aan de eredienst ontrokken.

Evenementencentrum

De Groot kocht het gebouw in 2016. Hij wilde er aanvankelijk een evenementencentrum van maken en speelde in 2017 met de gedachte voor horeca op de benedenverdieping met daarboven een tiental woningen. Plannen die hij losliet om in 2019 uiteindelijk de verbouwing tot 21 woningen op tafel te leggen, waarbij de buitenkant uiteraard intact blijft. Er komen zestien appartementen, vier lofts en een stadsvilla variërend in grootte van 97 tot 234 vierkante meter. De prijs ligt globaal tussen de 4 ton en 1 miljoen euro. Huijberts schat de bouwtijd op achttien maanden.