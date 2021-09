Verbroederende veiling voor Hobbycentrum Boxtel

Geen timmerge­lui­den, wel circus in Esch

30 augustus ESCH - JEsch Bouwdorp durfde het dit jaar nog niet aan om de kinderen die meedoen aan de kindervakantieweek los te laten gaan op het bouwen van een houten dorp bij de Willibrordusschool in Esch. Maar niks doen was ook geen optie. Dus werd de boel opgeknipt in twee dagen waarbij drie groepen ieder apart een paar uurtjes leuke dingen konden doen.