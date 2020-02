Verdachte drugslab Den Dungen blijft vastzitten

Het drugslab was gevestigd in een tuincentrum aan de Spekstraat en kwam aan het licht nadat de politie een melding had gekregen over een gestolen auto. Eenmaal ter plekke trof de politie een dode man in een van de kassen van het tuincentrum. Hij was het slachtoffer geworden van een explosie die zich in het lab had voorgedaan . De dode bleek een 36-jarige man uit Kerkrade te zijn.

Bloedsporen

De 35-jarige man die maandagmorgen in een tussentijdse zitting in de Bossche rechtbank terecht stond, komt ook uit Kerkrade. Daar werd hij op 1 november aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er bloedsporen van de man aangetroffen in het tuincentrum, maar onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut moet daar nog uitsluitsel over geven. Volgens justitie zijn er ook dna-sporen van de Limburger gevonden op een vat met drugschemicaliën en op een pak melk dat bij de ingang werd gevonden. In de kassen van het tuincentrum was behalve een drugslab ook een slaapcabine gemaakt.

Angst

De man wil niet zeggen of hij in het lab is geweest, maar gaf bij de politie wel te kennen dat hij tegen wil en dank in de drugswereld terecht is gekomen. Uit angst voor represailles zou hij de politie niet hebben durven te bellen. Wat er precies aan de hand zou zijn geweest, heeft de man nog niet willen vertellen.

Bij zijn aanhouding in Kerkrade is ook een pistool gevonden. Justitie legt ook hem de diefstal van een auto ten laste. Tegenover de rechtbank zei de man maandagmorgen dat de wonden die hij had aan handen en benen, waren toegebracht door zijn hond. Advocaat Alper Cinar betoogde dat er veel te weinig redenen zijn om de Limburger nog langer in voorarrest te houden, maar de rechtbank oordeelde daar anders over. Cinar erkende wel dat zijn cliënt en het dodelijke slachtoffer elkaar kenden.