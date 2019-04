Verdachte van doodschieten Daan Hoefs mag niet naar huis: ‘Geen zwaarwegende redenen’

Daar is ‘ie dan: het programma voor 1 Ander Festival in Schijndel

13:41 SCHIJNDEL - Over tweeënhalve maand is het weer zover: de 26ste editie van het 1 Ander Festival strijkt neer in het Schijndelse Kloosterpark. Dat het evemenent dit jaar op zowel zaterdag 15 als zondag 16 juni gratis toegankelijk is, was al bekend. Nu is ook het volledige muziekprogramma gepresenteerd.