Verdachte van vernielingen in natuurgebied De Scheeken bij Liempde meldt zich bij politie

Tussen maart 2017 en juni 2019 werden in het gebied slagbomen doorgezaagd, borden bekrast, hekken open gezet en sloten vernield of gestolen in het natuurgebied. De vernielingen begonnen nadat in maart 2017 edelherten waren uitgezet in het gebied.



De politie had beelden van de vernielingen waarop de man zichtbaar was, en plaatste deze online met het verzoek aan de dader zich te melden voor 24 juni. Zou hij dat niet doen, dan zou de politie hem die datum herkenbaar in beeld brengen in opsporingsprogramma Bureau Brabant.



De Scheeken ligt ten zuiden van Liempde, tussen Best en Boxtel.