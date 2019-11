Verdachten, tolken, boeren én dierenactivisten: het wordt dringen in Bossche rechtbank bij strafzaak stalbezetting Boxtel

Dierenactivisten zijn woensdag heel wat van plan bij de rechtszaak over de stalbezetting in Boxtel van afgelopen mei (zie kader). Via Facebook roepen Meat the Victims en Animal Resistance mensen op om de 67 activisten die terecht staan te komen steunen. Ruim 150 personen hebben aangegeven dat ze van plan zijn om naar het Paleis van Justitie in Den Bosch af te reizen.