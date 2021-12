Verdriet bij kringloop Spullukus als bus uitbrandt: 'Nodig om huur te kunnen betalen’

Het was rond half vier in de nacht toen Marion van Berlo's jongste dochter wakker schrok van een harde knal. ,,In eerste instantie dachten we dat het huis van de buren in brand stond", vertelt van Berlo de volgende ochtend. ,,Dus daar zijn we meteen op de deur gaan bonzen om ze wakker te maken. Gelukkig bleek al snel dat dat niet het geval was.”