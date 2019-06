Verdwijnen van Boxtelse cultuurverbinder is voorproefje van reeks bezuinigingen

Dit jaar twee broedende buizerdpa­ren in Haaren

12:15 HAAREN - Het is de laatste jaren bijna vaste prik in Haaren in deze tijd van het jaar: broedende buizerds die wandelaars, hardlopers of fietsers belagen. Maar er is dit jaar een verschil: er is niet alleen een buizerdpaar in het dorp Haaren aan het broeden, maar ook een in Biezenmortel.