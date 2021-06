Vergunning Silotel opnieuw de prullenbak in

Gestel heeft een nieuw alterna­tief gezond­heids­cen­trum

8 juni SINT-MICHIELSGESTEL - Wie lichamelijke en geestelijke hulpvragen bij voorkeur te lijf gaat via de alternatieve geneeskunde, kan in Sint-Michielsgestel voortaan terecht in een gloednieuw gezondheidscentrum. In het grondig verbouwde pand aan Nieuwstraat 50, hangt de geur van net aangebrachte verf.