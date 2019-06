Verkeer Baroniestraat Boxtel: ‘Dertig per uur is nog onhaalbaar’

Natuurlijk. Wethouder Herman van Wanrooij zou maar wat graag bijvoorbeeld de drukke Baroniestraat in Boxtel (laatste telling in mei dagelijks dik 5000 auto’s wat heel veel is voor een woonstraat) omtoveren in een dertig kilometerzone. Om daarmee de kwetsbare verkeersdeelnemers beter te beschermen. Want ook Van Wanrooij is er van op de hoogte dat het aantal ongelukken gemiddeld weer is gestegen. Ook in zijn gemeente.



Alleen, op dit moment is het volgens hem niet haalbaar om dergelijke maatregelen te nemen. ,,De Baroniestraat is een van de wegen die we in Boxtel nodig hebben voor een vlotte doorstroming. In dit geval van oost naar west’’, liet Van Wanrooij deze week weten op vragen van raadslid Stefan de Nijs van Combinatie’95 over de verkeersongevallen. Was dat niet het geval, dan zou er in ieder geval met de wethouder geen enkele discussie over zijn. ,,Dat de Baroniestraat in de toekomst een dertig kilometergebied wordt, staat buiten kijf.’’