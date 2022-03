‘Verkeersknelpunten, elke kern heeft er mee te maken’

SINT-MICHIELSGESTEL - Lianne van der Aa is opnieuw lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Michielsgestel voor het CDA. De Dungense is nu wethouder in de coalitie met PPA en VVD. In 2014 kwam ze als raadslid en fractievoorzitter nog in de oppositie terecht.

Lianne van der Aa (55) is getrouwd met haar man Frank. Ze hebben twee kinderen die nog studeren: Vicky en Rosa. In 1989 was Van der Aa al actief, toen nog voor het CDJA in Leiden, de jongerenafdeling van CDA. Ze zat in het bestuur en stond op de landelijke lijst van CDJA. Toen kwam de verhuizing naar Den Dungen. Met jonge kinderen en de boerderij verbouwen werd de politiek op een laag pitje gezet.

,,Het bleef echter kriebelen en in 2014 deed ik weer mee. We kwamen toen in de oppositie terecht. Vier jaar later wonnen we aan stemmen en mocht ik wethouder worden. We hebben een mooie en fijne gemeente met veel goede voorzieningen.”

Wat wilt u de komende vier jaar per se voor elkaar krijgen?

Wat Van der Aa als speerpunt kiest voor de komende vier jaar? ,,Ik moet een onderwerp kiezen, hè? Nou dan zou dat toch de aanpak zijn van verkeersknelpunten en verbeteren van de verkeersveiligheid zijn. Dat komt bij alle bezoeken die we bij buurten en wijken afleggen steeds naar boven. Daar hebben we de laatste jaren nogal wat op moeten bezuinigen. Maar simpele zaken zoals de aanpak kruispunt Schijndelseweg/Vestdijkstraat kosten al drie ton. Misschien moeten we de komende jaren daar toch meer geld aan spenderen.”

Wat is de belangrijkste reden waarom mensen op u moeten stemmen?

,,Onze slogan is lokaal, betrokken en betrouwbaar. Wie mij kiest, die kiest lokaal. Mijn vader was wethouder in Den Dungen. Ik ben ook een Dungense. Ik bestuur vanuit het hart, met veel connecties in het onderwijs, met ondernemers en de bevolking. En betrouwbaar? Ik heb geen dubbele agenda. Ik doe wat ik zeg.”

Wat is uw favoriete plek in de gemeente en waarom?

,,Dat is Seldensate in Middelrode. Een mooie historische plek. Dat heb ik pas als wethouder ontdekt. We wandelen er graag een uur met de hond. Dan kun je een heel mooi rondje maken langs de ruïne en het water.”

Wat weet de kiezer niet van u?

,,Als mensen de ringtone van mijn telefoon horen, dan zijn ze vaak verbaasd. Dan horen ze de tune van het liedje Start Me Up van de Rolling Stones. Daar ben ik al jaren fan van. Ik ben ook naar concerten van ze geweest. Maar ik vind het Songfestival ook altijd een mooi evenement. Vroeger al in 1976 met Save all your kisses for me van The Brotherhood of Man.”



