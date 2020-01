Verkeersproblemen oplossen in Sint-Michielsgestel: ‘Het is geen kroketje uit de muur trekken’

SINT-MICHIELSGESTEL - Krijgen de hardste roeptoeters straks het meeste aandacht bij het oplossen van verkeersproblemen in Sint-Michielsgestel? Politieke partijen in Gestel zijn daar wel bang voor bij de nieuwe aanpak van verkeers- en vervoersplannen.

Krijgen de Hoogstraat en de Litserstraat in Den Dungen straks een 30-kilometerzone? Wordt het grote verkeersknelpunt rond de brug over de Dommel in de Schijndelseweg straks aangepakt? Is de verkeersoplossing bij het Fonteinkruid in Berlicum nu afdoende? En waar liggen de accenten bij het Petrus Dondersplein? Bij voetgangers?

Werkpot van vijf ton

Alle politieke partijen vuurden deze week een set kritische vragen af op verkeerswethouder Bart van de Hulsbeek. Die koos met de ambtelijke organisatie voor een nieuwe aanpak. Geen groot statisch lijstje meer met verkeersknelpunten, geld erbij en een uitvoeringsprogramma met tijdspad, maar wat de wethouder noemt ‘een dynamisch lijstje’. ,,Waarmee je op de actualiteit kunt inhaken. Met als werkpot een budget van vijf ton.”

Quote Wat wordt het? Meer aandahct voor fiets? Of het centrum autoluw? Sam Goossens, GL

En juist dat vonden de partijen vaag. Sam Goossens had daarbij de felste kritiek: ,,We weten niet eens langs welke lat je straks verkeersplannen legt. Welke uitgangspunten er gebruikt worden. Meer aandacht voor fietsers? Autoluw maken van straten? Zo hebben we als raad ook geen grip op verkeersplannen.”

Denk aan de ‘Vlinder’

Yvonne Matthijsse (Gestelse Coalitie) had ook grote behoefte aan een planning en stellen van prioriteiten. ,,U gaat van alles onderzoeken en dat is goed. Maar er zijn veel verkeersproblematieken. Denk aan de ‘Vlinder’ (brug Schijndelseweg) denk aan de Theerestraat/Esscheweg.”

Andere problemen aanpakken

Kirk den Otter (CDA) legde daar nog de Nieuwstraat bij, Maaskantje en de problemen rond de supermarkt. De PvdA wil aandacht voor een modderig pad bij het Máximakanaal om forensen en recreatieve fietsers tussen Berlicum en Den Bosch beter te bedienen.

Het is geen Febo

Van de Hulsbeek trapte tijdens de discussie even op de rem. ,,Verkeersproblemen oplossen is niet een soort Febo, waar je zaken uit de muur trekt en het even oplost. We kiezen niet voor hapsnap-beleid en volgen niet de hardste roeptoeters. Met dit dynamische plan laat je juist statische problemen los. Belangrijk is dat we steeds goed nadenken en de juiste oplossingen kiezen. En vijf ton is slechts een werkfonds. Daarmee doen we onderzoeken, en lossen kleine dingen op. Voor grote zaken vraag ik apart geld bij de raad.”

Heb geduld politieke partijen