Verkeerssituatie bij MEP aangepakt

De belofte staat al langer, maar het ziet er nu toch echt naar uit dat er een einde komt aan de onveilige verkeerssituatie bij de accommodatie van hockeyclub MEP. Vorig jaar zegde het Boxtelse college tijdens de begrotingsvergadering al toe daar werk van te zullen maken en nu is er een plan in de maak om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Geduld is nog wel even op z'n plaats, want als het plan eenmaal is vastgesteld, dan zou het karwei ergens eind volgend jaar, begin 2020 geklaard moeten zijn.