Verkeersvisie is er in Boxtel, realisatie is nog wel toekomstmuziek

BOXTEL - De visie staat op papier. Met de richting die Boxtel op wil om het verkeer in de toekomst in goede banen te leiden. Of die gedachten over parallel- en ontsluitingswegen snel asfaltmachines in beweging zullen zetten? Dat niet.