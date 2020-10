Verkiezingen in coronatijd: het rode potlood blijft in ieder geval, gedesinfecteerd en wel

Maar waar zo wat alles abnormaal is, kan de kiezer zich in ieder geval vasthouden aan een ankerpunt: het rode potlood. Want daarmee zal ook 18 november het hokje van de gewenste kandidaat kunnen worden ingekleurd.

,,We hebben er wel een paar duizend extra besteld", zegt Sabine Verhoof, gemeentelijk coördinator. ,,Normaal liggen er drie per stembureau, nu tweehonderd. Iedere keer na gebruik worden ze gedesinfecteerd."

Stembureaus zijn geïnspecteerd op in- en uitgangen, looproutes, de anderhalve meter. ,,Een paar zijn er afgevallen. Bijvoorbeeld verzorgingshuizen. Daar gaan we zorgen dat bewoners in een mobiel stembureau terecht kunnen. Ook het Tweespan aan de Kapelweg is afgevallen. Daarvoor komt op de parkeerplaats bij de Boerenbond een tijdelijk stembureau in de plaats." Zoals de basisschool Vorsenpoel wordt vervangen door de Wilgenbroek.