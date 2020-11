Verkiezingskoorts? Mwoah, in Haaren, Helvoirt en Esch hooguit een heel klein beetje verhoging

Streep door alle carnavals­fees­ten van dit jaar in Schijndel, maar wat is mogelijk in 2021?

2 november SCHIJNDEL - Dat corona en carnaval geen gelukkig huwelijk vormen was al langer duidelijk. Carnaval 2021 wordt in Schijndel in ieder geval zoals nooit tevoren. Het organiserende Schorsbos zette een streep door alle carnavalsfeesten van dit jaar en gaat op zoek naar kleinschalige evenementen rond en met carnaval in 2021. En dan in de buitenlucht.