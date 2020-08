Verkiezingsspel kan op de wagen in Haaren en bij de buren

Na de verkiezingen worden de gemeenteraden van het nieuwe Oisterwijk (inclusief het dorp Haaren) en het nieuwe Vught (Helvoirt incluis) met twee zetels uitgebreid: van 21 naar 23. Boxtel blijft ondanks de uitbreiding met Esch steken op 23 zetels. In Tilburg en Biezenmortel zijn geen gemeenteraadsverkiezingen. De opsplitsing van de gemeente Haaren is voor beide plaatsen niet meer dan een grenscorrectie.

Aanmelden voor verkiezingen

Belangrijk is dat politieke partijen nog maar een beperkte tijd hebben om zich aan te melden voor de verkiezingen: tot en met 24 augustus. Als er problemen zijn rond die registratie - bijvoorbeeld over de naam van een groepering of partij -, dan wordt daar uiterlijk op 9 september over beslist. Er is dan nog een week om in beroep te gaan tegen een besluit.