Verkiezingsstrijd is losgebarsten: Esch ziet Liempde als lichtend voorbeeld

Wel of niet een nieuwe prins carnaval, optocht of ‘voorfees­ten’ in coronatijd?

5 september SINT-MICHIELSGESTEL/BOXTEL/ ESCH/LIEMPDE - Ze vergaderen zich suf, de stichtingen in De Meierij die met carnaval te maken hebben. Want hoe moet het carnavalsseizoen eruit komen zien in coronatijd? Veghel (Kuussegat) heeft al besloten dezelfde prins te houden. Want een volwaardig carnavalsseizoen zit er volgens hen niet in.