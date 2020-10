Verlost van de grote tuin en gevaarlijke trap: Ad en Annie wonen nu gelijkvloers

BOXTEL - Ad en Annie Timmers uit Boxtel woonden met zijn twee in een rijtjeshuis met flinke tuin. Als zelfs de trap naar boven moeizamer wordt, is gelijkvloers wonen een uitkomst. Woningcorporatie JOOST bood hen een verhuizing aan. Op de nieuwe stek zijn ze maar wat blij. En een vrees voor een hogere huur? Nergens voor nodig.

De goudvis zwemt sierlijk door de kom. Het hondje keft vriendelijk goedemorgen in de Annastraat in Boxtel. Hier zijn Ad (74) en Annie (82) Timmers sinds ruim een jaartje neergestreken. De kleinkinderen hebben de muren nog mooi getexed en overal ligt laminaat. ,,We zitten hier fijn. Lekker snel klaar met poetsen”, zegt Annie.

Goed naar hun zin op de nieuwe stek

,,We hebben ook al goed d’n aard”, vult Ad aan. ,,Met goed weer gebruiken we ons terrasje bij de voordeur. Ik heb extra stoelen in de auto liggen die ik voor de deur op een eigen parkeerplaats heb staan. De buren en naaste buren drinken dan gezellig koffie mee. Dan buurten we lekker. Heel gezellig. We maken leuke contacten en hebben het fijn hier.”

52 jaar in de Hertogenstraat

Ad en Annie Timmers woonden - overigens heel tevreden - een kleine 52 jaar in de Hertogenstraat. Tot groot genoegen. ,,Daar helpt iedereen elkaar. In de buurt heb je een timmerman, stukadoor en metselaar. Iedereen staat voor elkaar klaar. We hebben daar fijn gewoond. En de mensen van daar komen nog steeds op de koffie. Nee, dat was niet de reden om te verhuizen.”

Tuin werd te groot, de trap te gevaarlijk

Wat dan wel? Ad kreeg COPD. ,,De tuin werd me te groot. Ik hield ook de brandgangen bij en maakte die schoon. Net als de stoep voor ons huis. Dat lukt echt niet meer. En Annie heeft regelmatig last van duizeligheid. De trap naar beneden - we hadden op de Hertogenstraat geen wc boven- werd haar ook te veel. Toen hoorden we van de mogelijkheden om te verhuizen. We zijn een paar keer gaan kijken in de Annastraat. We stonden op 111 op de wachtlijst, maar hebben de nieuwe, gelijkvloerse woning toch gekregen. Daar zijn we heel blij mee.”

Maatwerk in Wonen

Woningcorporatie JOOST werkt nu al zes jaar met het project ‘Maatwerk in Wonen.’ Ze bieden oudere huurders de mogelijkheid om een grotere rijtjeswoning achter te laten. Samen met een verhuiscoach helpen ze ouderen naar een gelijkvloerse woning, vaak in een van de appartementengebouwen die JOOST in bezit heeft.

Al 75 huurders laten verkassen

Volgens communicatieadviseur Ineke van den Oetelaar van JOOST is het een succesverhaal. ,,We hebben de regeling nu zes jaar. En al 75 huurders maakten er gebruik van om van een eengezinswoning naar een gelijkvloerse woning te verhuizen. Op dit moment staat er nog dertig huurders op een wachtlijst voor de ‘Maatwerk in Wonen-regeling.’ De ervaring leert dat mensen echt wachten op één specifieke plek die geschikt is voor senioren.”

Genoeg complexen voor gelijkvloers wonen

JOOST heeft seniorencomplexen genoeg. Zoals de Molenhof, Elisabethsdael, Clarissenhof, Cronenborg, Vinckenrode, Rentmeester, Smalwaterhof, plekken op Hoogheem en de Witte School in Liempde. JOOST heeft op dit moment 570 huishoudens van 65-plus in Boxtel en zestig huishoudens in Sint-Michielsgestel die nog in een eengezinswoning wonen.

Maatwerk in Wonen biedt hen kansen om te kunnen verkassen. De verhuurcoach helpt ouderen met het verhuizen en de huur van de oude woning blijft gelden op de nieuwe plek. ,,Dat is ook heel fijn”, zeggen Ad en Annie Timmers. ,,Anders ben je duurder uit.”

Nieuwe huishoudens aan woning helpen

Het project is JOOST al goed bevallen. De eengezinswoningen komen vrij voor jonge gezinnen of huishoudens die al langer wachten op een woning. De gemiddelde inschrijftijd voor een woning in Boxtel is 8,5 jaar. In Sint-Michielsgestel zelfs elf jaar. En zo kunnen dus nieuwe huishoudens weer aan een woning geholpen worden.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Andere corporaties zoals Zayaz, BrabantWonen en Mooiland zijn de regeling nu ook aan het gebruiken. Zo krijgt het succesvolle porject van JOOST dus ook elders in de regio navolging.