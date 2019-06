Vermijden gif tegen duizendknoop krijgt weinig steun in Meierijstad

Onthutst is ze, Mirjam van Esch van oppositiepartij Hart in de gemeenteraad van Meierijstad. ,,Ik dacht dat Meierijstad duurzaamheid hoog in het vaandel had staan. Als je het goede voorbeeld wil geven, kun je het niet maken om glyfosaat, de giftige stof in Roundup, te gebruiken in de strijd tegen de Aziatische duizendknoop.”

De Aziatische duizendknoop is een uitheemse plant die ook wel ‘horror-plant’ wordt genoemd.