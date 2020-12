Vermiste Rob van Berkel (75) dood gevonden in de Dommel bij Liempde

De Gestelse familie Immens sneed graag in mensen en bracht vanaf 1807 een bekende lijn chirurgen voort

14 december SINT-MICHIELSGESTEL - In augustus 1807 arriveerde ene Frans Immens als chirurgijn en dorpsvroedmeester in het dorp Sint-Michielsgestel, voor een jaarwedde van 80 gulden. Hij is de eerste van uiteindelijk drie generaties dokters die zich tot 1902 ontfermden over het lot van arme en zieke inwoners van Gestel. Gestelaar Sjef van Hulten speurde in coronatijd intensief naar de familiegeschiedenis van het doktersgeslacht Immens.