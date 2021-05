Verouderd handbalveld Liempde krijgt opknapbeurt

Video Brand bij klompenma­ker in Schijndel, vermoede­lijk asbest vrijgeko­men

14 mei SCHIJNDEL - Bij een brand in een bijgebouw aan de Korteweg in Schijndel is vrijdagavond vermoedelijk asbest vrijgekomen. Een compartiment van een droogoven waar houten klompen in worden gedroogd, had vlam gevat.