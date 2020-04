Verpleeghuis in Boxtel telt al 17 coronadoden: ‘Elke dag hoop je dat het stopt, en dan overlijden er weer twee’

Dit werd vrijdagavond door de NOS bekend gemaakt in een uitzending van Nieuwsuur op NPO2. In verpleeghuizen maakt corona onder ouderen veel slachtoffers. Zo'n 50 procent van de 2500 verpleeghuizen in Nederland kampt met een corona-uitbraak, zo meldde de NOS. En circa 25 procent van het personeel van verpleeghuizen in de regio Nijmegen is besmet met het virus, blijkt uit onderzoek van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen.