‘Verrast door kabinet’, maar Boxtel gaat verbod op gebruik en bezit lachgas tóch zelf regelen

Mogelijk toch (kleinere) windmolens in Boxtel, ‘kijken wat de beste locaties zijn’

BOXTEL - Er wordt toch weer gekeken naar locaties voor (kleine) windmolens, zonneparken of een combinatie van wind en zon in Boxtel en de andere gemeenten in de regio Noordoost Brabant. En dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat er in Boxtel nieuwe locaties in beeld komen voor windmolens.

9 november