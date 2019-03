‘Verstandshuwelijk’ Team Meierijstad strandt

Het was meer een ‘verstandshuwelijk’, geeft partijvoorzitter Jeanne Hendriks van Team Meierijstad toe. ,,We hebben gezocht naar de liefde, maar het is niet gelukt.” Het ‘huwelijk’ van de grootste coalitiepartij in Meierijstad bleek zo broos dat het nu dan toch gestrand is. De fractie valt uiteen in twee groepen van zes en vijf raadsleden. Wethouder en voormalig lijsttrekker van Team Meierijstad, Eus Witlox, trekt zijn conclusies en stapt op. ,,Hij heeft er hard aan getrokken, maar het is niet gelukt”, aldus Hendriks.