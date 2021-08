Verstopte rioleringen en putjesscheppen, dit bedrijf is er groot mee geworden: ‘Niet zo vies als mensen denken’

Het begon ooit in Tilburg, waar opa Van der Velden putjesschepper was en voor zichzelf begon. Inmiddels zit het bedrijf alweer meer dan dertig jaar met het hoofdkantoor in het ‘zo lekker centraal’ in Brabant gelegen Boxtel. Van daaruit worden dertien vestigingen door heel Nederland aangestuurd, waar in totaal 500 mensen werken. Aan iets dat we niet zien maar oh zo belangrijk is: de riolering. Iedereen die wel eens een verstopping heeft gehad, zal dat beamen.