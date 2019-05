Vertraging door spoorwerkzaamheden bij Boxtel, maar reisplanner klopt niet

Vanaf maandag 6 mei wordt er in Boxtel op meerdere plekken aan het spoor gewerkt . Tussen Den Bosch en Eindhoven rijden daardoor geen treinen. In het weekend van 11 en 12 mei wordt het nog erger, want dan rijdt er (door werkzaamheden bij Best) ook niks tussen Eindhoven en Tilburg. Er worden bussen ingezet.

Maar juist de informatie over de busreizen, is in de reisplanner nu niet correct, zegt de NS. Zo geeft de planner aan dat een reis van Boxtel naar Tilburg volgende week bijna anderhalf uur duurt. Normaal duurt het treinritje nog geen kwartier. Reizigers zouden in Oisterwijk zelfs moeten overstappen op een andere bus. ,,Die informatie klopt niet", zegt de NS. ,,Er is geen overstap. De bus rijdt gewoon door.” Een vertraging van meer dan een uur is dus onjuist. Het bedrijf gaat uit van vertragingen tussen de 15 en 45 minuten. Vooral in de spits kan de overlast volgens de NS groot zijn, omdat het ‘een gewone werkweek is en ook nog examenweek’. Reizigers wordt aangeraden de spits te mijden, als dat mogelijk is.