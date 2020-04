Vertraging voor bouw van hogere dijken Essche Stroom: maar de kelders blijven ondertussen wel droog

Hans Koekkoek legt uit: ,,Het is duidelijk dat we met werkzaamheden voor zo’n dijkverzwaring al gauw stikstof uitstoten. En we zitten dichtbij de Huisvennen en de Kampina, een hoog beschermd Natura 2000-gebied. Dus worden hier strenge vergunningsregels op losgelaten. De aanvraag ligt nu bij de gemeente Haaren voor aanvullende vergunningen. Het is nog best een probleem om dat op te lossen.”

Kantoorwerk en voorbereidingen kunnen wel door gaan

Informatieavond kan niet in een zaaltje

,,Het is wel zo dat we ook buiten de dijkverbetering in Esch bezig zijn met het beekherstel van de Essche Stroom, richting Nemer. Daar hadden we een informatieavond willen houden voor Haarenaren die te maken hebben met het grondgebied richting Nemerlaer. Want daar willen we ook wat doen met werkzaamheden aan de Nemer. Maar die informatieavond hebben we niet kunnen organiseren. Door corona moeten we dat in een ander vat gieten: een soort digitale presentatie op afstand en niet in een vol zaaltje met mensen.”