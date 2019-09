Vertrek VVN Meierijstad leidt niet tot ‘paniek’

,,We raken pas in paniek als er eind dit jaar niets is geregeld voor de verkeersexamens, maar zelfs dan hebben we een noodscenario klaar liggen.” Met deze woorden reageert vertrekkend directeur Marcel van den Hoven van het overkoepelend scholenbestuur SKOPOS in Schijndel op het vertrek van de afdeling Meierijstad van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Deze afdeling organiseerde tot voor kort de verkeersexamens voor de groepen 7 van alle basisscholen in Schijndel. ,,De verkeersexamens zijn pas in mei, dus we hebben nog even tijd. Als er eind dit jaar nog niets is geregeld, hebben we een groep vrijwilligers die de organisatie op zich willen nemen. Want die verkeersexamens zijn niet in één dag geregeld.”