Vertrouwen in nieuw plan Oosterhof in Boxtel

Studies

De studies met impressietekeningen, maar ook de plattegrond van het centrum werden gisteren getoond. Of er snel gebouwd gaat worden, is nog de vraag. Dat ligt niet alleen aan het uitwerken van de plannen. Voor het project moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Lipsch wil ook geen uitspraak doen over wanneer naar zijn idee 'de schop de grond in gaat'. ,,In ieder geval zo snel als mogelijk. Met dit plan kan iedereen uit de voeten en het is ook haalbaar."

Wethouder Eric van den Broek is tevreden met de uitkomst van de gesprekken die uiteindelijk hebben geleid tot wat nu op tafel ligt. Na de trammelant die ontstond naar aanleiding van het vorige plan is er veel en lang gesproken. ,,We hebben elkaar ook eens in de ogen gekeken en geconcludeerd dat we er op die manier niet uitkwamen." Het is voor Van den Broek wel een kwestie van nu of nooit. ,,Als het met dit plan niet lukt, dan lukt het nooit meer."