Verzet tegen groter festivalterrein Paaspop groeit: ‘Ze helpen hier de natuur naar de kloten’

Hans Runderkamp ziet nog net een reiger wegvliegen op De Molenheideloop in Schijndel. ,,Hier zie je ook bevers en ijsvogeltjes”, zegt de bewoner van het gebied De Molenheide. ,,Het is hier een prachtig natuurgebied. En dat willen we ook graag zo houden. Daarom komen we in het verweer tegen Paaspop.”