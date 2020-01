Verzet tegen windmolens en zonneparken in Meierijstad groeit

Oertijdmu­se­um Boxtel krijgt tweede langnek in vele honderden puzzelstuk­ken

20 januari BOXTEL - Het Oertijdmuseum in Boxtel krijgt weer een levensgrote puzzel in huis. De botten van Aurora, een tweede Diplodocus of langnek. Eerder werden al bergen botten afgeleverd van Kirby. Beide langnekken zijn in de VS gevonden.