Via via: laten jullie elkaar wel een beetje heel dames en heren?

‘Misschien vinden mannen het wel enger om spontaan anderen te ontmoeten’, aldus de tweekoppige organisatie. De dames denken dat mannen zich niet gauw aanmelden voor dit soort dingen. Wat ik denk, is dit: mannen willen júist spontane ontmoetingen én ze plannen niet graag vooruit. Geloof me, met drie zoons, een vriend en een ex kan ik zo ongeveer wetenschappelijk onderbouwd stellen dat de gemiddelde man de kunst van het agenda bladeren niet beheerst. Daarnaast zijn er sowieso minder single mannen dan vrouwen. Het is hier nog niet zo schokkend als in New York of Amsterdam, waar de verhouding vrouw/man op de datingmarkt 2:1 is, maar ook in onze Meierij bewijzen de cijfers dat de vijver voller zit met vrouwen. Kunnen mannen misschien minder goed alleen zijn? Zijn ze minder kritisch?